Іспанія

Жирона залишилася без наставника та двох ключових гравців на матч із "вершковими".

Дисциплінарний комітет Королівської федерації футболу Іспанії відхилив апеляцію Жирони щодо дискваліфікації головного тренера Мічела, а також захисника Дейлі Блінда. Про це повідомляє Мarca.

Нагадаємо, Мічел був вилучений у матчі проти Реала Сосьєдада (0:0) за неодноразові покидання технічної зони з незадоволеними жестами на адресу арбітрів. Блінд у свою чергу отримав попередження, яке стало п'ятим у сезоні — як заявляла Жирона, за його заперечення про недостатній компенсований час до другого тайму.

За інформацією джерела, Мічел отримав дискваліфікацію на два матчі за суперечки з арбітром. Також він сплатить штраф у розмірі 600 євро, а клуб — 700 євро.

Таким чином, Мічел не зможе керувати своїми підопічними з лави запасних у матчах проти Реала та Атлетіка, а Блінд та Янгель Еррера, який також отримав п'яту жовту картку, пропустять найближчу гру.

Нагадаємо, матч Реал — Жирона відбудеться 10 лютого, о 19:30 за київським часом.