Іспанія

Звідки брати Барсі гроші на такі трансфери?

Агент аргентинського півзахисника лондонського Челсі Енцо Фернандеса контактував із представниками Барселони стосовно потенційного переходу його клієнта до каталонського клубу.

За інформацією джерела, гравець збірної Аргентини хотів виступати за "блаугранас" ще до свого переходу до Челсі взимку 2023 року, коли він був гравцем лісабонської Бенфіки.

Наголошується, що на даний момент Барселона через свій фінансовий стан не може дозволити здійснити трансфер 23-річного півзахисника, у зв'язку з чим реальним варіантом є оренда гравця, яка може бути реалізована наступного літа.

Реакція лондонського клубу на можливий відхід аргентинця, за якого було сплачено 121 млн. євро, невідома.

Діючий контракт Енцо з "пенсіонерами" розрахований до 30 червня 2031 року з зарплатнею 9.3 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 80 млн. євро.

Цього сезону, Енцо Фернандес зіграв за Челсі 29 матчів, забив шість м'ячів та віддав одну гольову передачу.