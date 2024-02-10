Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють мадридський Реал та Жирона.

Мадридський Реал та каталонська Жирона проведуть центральний матч двадцять четвертого туру іспанської Ла Ліги на полі стадіону Сантьяго Бернабеу.

Карло Анчелотті, після нічиєї в дербі проти Атлетіко (1:1), використав із перших хвилин Чуамені в центрі оборони в парі з Карвахалем.

Мічел, на тлі нічиєї проти баскського Реала Сосьєдад (0:0), залучив до стартового складу Хуанпе до центру оборони, тоді як Мартін та Алейш гратимуть у опорній зоні, а Артем Добвик повернеться на вістря атаки. Віктор Циганков звично розташується праворуч у півзахисті.

Реал: Лунін — Васкес, Чуамені, Карвахаль, Менді — Камавінга — Вальверде, Кроос — Беллінгем — Родріго, Браїм.

Запасні: Аррісабалага, Піньєйро, Модрич, Хоселу, Себальйос, Фран Гарсія, Браїм, Гюлер, Рамон.

Жирона: Гассаніга — Коуту, Е. Гарсія, Хуанпе, Гутьєррес — Мартін, А. Гарсія — Циганков, Порту, Савіо — Довбик.

Запасні: Карлос, Фуїдіас, Мартінес, Стуані, Б. Гарсія, Валері, Торре, Соліс, Яакобішвілі, Артеро.

Гра Реал — Жирона почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.