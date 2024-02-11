Іспанія

Проте й контракт продовжувати гравець також не квапиться.

Нідерландський центральний півзахисник Френкі де Йонг був свого часу одним із підписань періоду невизначеності трансферної політики каталонської Барселони й зрештою так і не заграв на тому рівні, якого очікували від нього вболівальники.

Тим часом минає вже п’ятий рік перебування 26-річного виконавця в складі "блаугранас", і хоча він уже продовжував контракт до 2026 року, але постійно виникають чутки щодо можливої зміни його клубної прописки.

Останні з таких датовані цьогорічною зимовою трансферною кампанією, однак за підсумками вікна жодних оновлень із приводу Френкі не надходило.

Проте й на пропозиції нового контракту від клубу гравець наразі не надає жодної відповіді, чим тільки пожвавлює ажіотаж довкола власного майбутнього.

Утім, місцева преса, посилаючись на найближче оточення де Йонга, повідомляє, зо в планах нідерландця не має зміни клубу.

У будь-якому випадку, це не відбудеться впродовж 2024 року.

За час поточної кампанії Френкі провів 22 матчі та забив один гол.