Іспанія

На "Матрацників" чекає дуже важкий двобій проти лідера італійської Серії А.

У рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги, Севілья здобула важливу перемогу над Атлетіко (1:0). Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне прокоментував невдалий результат своєї команди. Цитує аргентинця As.

"Слово "спокійний" не підійде. Я пишаюся тим, як хлопці борються. Ми провели видатний другий тайм, м'яч не хотів потрапляти у ворота, як і в інших матчах, ми мали багато шансів.

Ми маємо набратися терпіння, скористатися цим тижнем. В нас ще є трохи часу перед Лігою чемпіонів. Інтер грає у п'ятницю в чемпіонаті, а ми в суботу, але завдяки Ла Лізі та федерації у нас все "спокійно", — заявив Чоло.

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мадридська команда проведе на виїзді, 20 лютого проти міланського Інтера.