Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 11 лютого 2024 року, 19:30.

У рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги Севілья, яка провалює сезон, здобула перемогу над Атлетіко — 1:0. Вирішальний гол на рахунку Ісаака Ромеро.

Для Севільї це друга перемога поспіль. Атлетіко тим часом програло вперше в чемпіонаті з 3 січня.

Огляд матчу:

Севілья — Атлетіко 1:0

Гол: Ромеро, 16.

Севілья: Нюланд — Акунья, Рамос, Баде, Навас (Санчес, 65) — Окампос, Сумаре, Соу (Жордан, 88), Торрес (Сусо, 65) — Ромеро (Ламела, 78), Ен-Несірі (Педроса, 88).

Атлетіко: Облак — Ермосо, Пауліста, Вітсель (Мандава, 66) — Ліно (Рікельме, 84), Барріос (Моліна, 46), Коке (Корреа, 61), Де Пауль, Льоренте — Мората (Депай, 46), Грізманн.

Попередження: Сусо, Ен-Несірі — Вітсель.