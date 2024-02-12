Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 11 лютого 2024 року, 19:30.
СЕВІЛЬЯ - АТЛЕТІКО, GETTY IMAGES
12 лютого 2024, 09:59
У рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги Севілья, яка провалює сезон, здобула перемогу над Атлетіко — 1:0. Вирішальний гол на рахунку Ісаака Ромеро.
Для Севільї це друга перемога поспіль. Атлетіко тим часом програло вперше в чемпіонаті з 3 січня.
Огляд матчу:
Севілья — Атлетіко 1:0
Гол: Ромеро, 16.
Севілья: Нюланд — Акунья, Рамос, Баде, Навас (Санчес, 65) — Окампос, Сумаре, Соу (Жордан, 88), Торрес (Сусо, 65) — Ромеро (Ламела, 78), Ен-Несірі (Педроса, 88).
Атлетіко: Облак — Ермосо, Пауліста, Вітсель (Мандава, 66) — Ліно (Рікельме, 84), Барріос (Моліна, 46), Коке (Корреа, 61), Де Пауль, Льоренте — Мората (Депай, 46), Грізманн.
Попередження: Сусо, Ен-Несірі — Вітсель.