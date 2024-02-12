Іспанія

Досвідчений німець в повному порядку, що не можна сказати про його команду.

Півзахисник каталонської Барселони Ілкай Гюндоган вперше у своїй професійній кар'єрі зробив десять результативних передач протягом одного сезону. Про це повідомляє статистичний портал Squawka.

У матчі 24-го туру іспаснької Ла Ліги між Барселоною та Гранадою, 33-річний німець віддав гольову передачу на Роберта Левандовського, яка для Ілкая стала десятою у цьому сезоні. Зустріч завершилася внічию з рахунком 3:3.

Діючий контракт футболіста з "блаугранас" розрахована до 30 червня 2025 року з можливістю продовження ще на один рік для обох сторін.

Цього сезону, Ілкай Гюндоган відіграв за Барсу 35 матчів, забив п'ять голів та віддав десять результативних передач.