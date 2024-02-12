Іспанія

Усі 15 голів були забиті з гри.

Реал у цьому чемпіонаті не пропустив жодного гола після стандартних положень.

Мадридці — єдина команда в топ-лігах, усі голи у ворота якої були забиті з гри.

Загалом у Реала 15 пропущених м'ячів у чемпіонаті Іспанії. Менше в п'яти провідних лігах тільки в Ніцци (14), Баєра (14), Ювентуса (14) та Інтера (12).

Зазначимо, що нині Андрій Лунін виграє конкуренцію у Кепи Аррісабалаги за пост №1 мадридської команди.