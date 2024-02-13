Іспанія

Іспанський футболіст може продовжити кар'єру в мадридському клубі.

Захисник Барселони Маркос Алонсо може влітку перейти в Атлетіко, повідомляє журналіст Жерар Ромеро.

Алонсо, який перейшов у Барселону 2022 року з Челсі, не грав за команду з листопада 2023 року через проблеми зі спиною.

Контракт 33-річного іспанця з Барселоною розрахований до кінця сезону, і хоча в угоді є опція продовження співпраці ще на рік, досить імовірно, що каталонці нею не скористаються.

У поточному сезоні Алонсо відіграв 7 ігор за Барселону.