Іспанський футболіст може продовжити кар'єру в мадридському клубі.
МАРКОС АЛОНСО, GETTY IMAGES
13 лютого 2024, 13:55
Захисник Барселони Маркос Алонсо може влітку перейти в Атлетіко, повідомляє журналіст Жерар Ромеро.
Алонсо, який перейшов у Барселону 2022 року з Челсі, не грав за команду з листопада 2023 року через проблеми зі спиною.
Контракт 33-річного іспанця з Барселоною розрахований до кінця сезону, і хоча в угоді є опція продовження співпраці ще на рік, досить імовірно, що каталонці нею не скористаються.
У поточному сезоні Алонсо відіграв 7 ігор за Барселону.