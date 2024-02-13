У рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги АЛьмерія зіграла внічию проти Атлетіка (0:0). 
Таким чином, іспанська команда встановила антирекорд Ла Ліги — 24 гри без перемог зі старту сезону. 
У наступному турі Альмерія зіграє проти Гранади — передостанньої команди чемпіонату. Якщо вони не виграють і цього разу, то буде встановлено новий антирекорд — 27-матчева безвиграшна серія (від минулого сезону). 
Нині в активі Альмерії сім очок у турнірній таблиці. 