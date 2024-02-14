Іспанія

Клуб з Мадрида демонструє чудові результати в сфері маркетингу.

Реал Мадрид став першим спортивним клубом, що досяг відмітки у 50 мільйонів підписників у Twitter - повідомляє офіційний сайт клубу.

На другому місці йде Барселона з 48,5 мільйонами підписниками. Далі знаходиться Манчестер Юнайтед, в якого 37,6 мільйонів.

Реал чудово працює у сфері маркетингу та багато років йде в лідерах за кількістю доходів серед спортивних команд.

У матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Лейпцигом команда Карло Анчелотті здобула перемогу з рахунком 1:0.