Іспанія

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Мадридський Реал домовився про особистий контракт із лівим захисником мюнхенської Баварії Альфонсо Девісом. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, для завершення угоди залишилося погодити вартість трансферу з керівництвом "рекордмайстер".

Повідомляється, що керівництво "королівського" клубу не вважає, фіналізацію угоди простою справою. Надію "вершковим" на те, що трансфер може бути здійснений наступного літа, дає той факт, що канадець неодноразово відхиляв пропозиції Баварії щодо продовження контракту.

Діюча угода захисника з мюнхенським клубом розрахована до 30 червня 2025 року з зарплатнею 11,25 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює вартість гравця у 70 млн. євро.

Цього сезону, Альфонсо Девіс зіграв за Баварію 27 матчів, забив один гол та віддав три результативні передачі.