У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Сельта та Барселона. Протистояння повинно бути дуже захопливим.

СЕЛЬТА — БАРСЕЛОНА

СУБОТА, 17 ЛЮТОГО, 19:30. ЕСТАДІО БАЛАЇДОС, ВІГО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХУАН ПУЛІДО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Минулих вихідних Барселона несподівано зіграла внічию в матчі проти Гранади, яка йде на передостанньому місці в турнірній таблиці Ла Ліги. Якщо команда Хаві хоче залишитися у четвірці в чемпіонаті, вона повинна швидко забути про цю невдачу. Наступний опонент буде дуже непростим.

Барселона не любить грати на Естадіо Балаїдос — вона виграла лише 1 з попередніх 9 виїзних ігор проти Сельти. Враховуючи нинішню нерівну форму іспанського чемпіона, чергову втрату балів допускати не можна.

Втім, це не виключає того, що гості заб'ють гол. Барселона забила і пропустила принаймні один м'яч у 13 з попередніх 15 ігор. І якщо це станеться, то не виключено, що в числі бомбардирів буде Роберт Левандовські. До цього форвард забивав голи в 6 з попередніх 10 матчів Барселони, включаючи обидва зіграні на даний момент у лютому (з Алавесом і Гранадою). Більше того, у першій зустрічі даних команд у цьому сезоні він відзначився дублем.

Сельта не вражає своєю формою. Команда з Галісії програла 4 з 5 матчів у всіх турнірах до зустрічі з Барселоною. Через це вона займає місце перед зоною вильоту в таблиці Ла Ліги, випереджаючи її на три бали.

Барселона все ще грає нерівно. Коли здавалося, що все повернулося на свої місця, адже команда виграла два матчі чемпіонату поспіль (з Осасуною та Алавесом), було декілька невдалих зустрічей з як мінімум трьома пропущеними голами з Вільярреалом та Гранадою.

Історія зустрічей цих команд має 131 матч. Частіше вигравав іспанський гранд, але в більшості вдома. У Віго господарі часто могли зупинити топового опонента і створити йому неприємності. Барселона виграла 72 зустрічі, Сельта 28, а також відбулося 30 нічиїх.

У матчі першого кола цього сезону Барселона виграла з труднощами. На Олімпійському стадіоні Сельта вела з рахунком 2:0, але команда Хаві за фінальні 10 хвилин матчу забила 3 ​​голи та змогла успішно завершити той матч.