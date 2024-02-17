Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 16 лютого 2024 року, 22:00.

У 25 турі чемпіонату Іспанії-2023/24 Вільярреал приймав Валенсію на Естадіо де ла Сераміка й був змушений рятуватись від поразки.

Гості провели доволі скромний перший тайм, проте саме їхня поодинока атака стала результативною.

Після перерви Хетафе діяв в нападі більш розкуто, проте пропустив майже одразу після відновлення гри, тоді як більш забити цього вечора вже не зумів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вільярреал — Хетафе в 25 турі Ла Ліги-2023/24:

Вільярреал — Хетафе 1:1

Голи: А. Морено, 56 — Максимович, 24

Вільярреал: Йоргенсен — Кіко, Альбіоль, Москера, А. Морено (Куенка, 72) — Ахомаш (Моралес, 60), Комесанья (Капу, 71), Коклен (Парехо, 72), Баена (Траоре, 84) — Ж. Морено, Гедеш

Хетафе: Сорія — Джене, Альдерете, Ріко — Іглесіас (Альварес, 60), Максимович, Мілья, Мартін (Аленья, 31) — Грінвуд, Майораль (Латаса, 86), Мата (Моріба, 60)

Попередження: Іглесіас