Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють Валенсія та андалузька Севілья.

Валенсія та Севілья зіграють на Местальї в рамках двадцять п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Рубен Бараха, після поразки від Лас-Пальмаса (0:2), залучив до стартового складу Діакабі до центру оборони, тоді як Канос гратиме ліворуч у півзахисті, а Роман Яремчук повернеться до атаки.

Кіке Флорес, на тлі перемоги над мадридським Атлетіко (1:0), використав із перших хвилин Педросу ліворуч у захисті.

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Москера, Діакабі, Гая — Перес, Пепелу, Гільямон, Канос — Яремчук, Дуро.

Запасні: Доменек, Ріверо, Герра, Дженк, Амалла, Х. Васкес, Марі, Госальбес, Гонсалес, Ірансо, Гасіоровські.



Севілья: Нюланд — Навас, Баде, Рамос, Педроса —Торрес, Соу, Сумаре, Акунья — Ен-Несірі, Ромеро.

Запасні: Дмитрович, Флорес, Педроса, Сусо, Жордан, Веліс, Янузай, Хуанлу, Бенавідес, Сінтес, Ідумбо, Ганнібал.



Гра Валенсія — Севілья почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.