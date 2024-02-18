Іспанія

Український голкіпер закріплює за собою місце в старті.

В матчі 25 туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії Реал зіграє на виїзді проти Райо Вальєкано.

Карло Анчелотті в черговий раз довірив місце в старті українцю Андрію Луніну.

Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Балліу, Лежен, Арідане Ернандес, Еспіно — Паласон, Лопес, Валентін, Гарсія — Де Томас, Трехо

Запасні: Карденас, Мумін, Ратіу, Паскуаль, Бебе, Перес, Креспу, Де Фрутос, Сісс, Анхель Посо, Камельйо, Фалькао

Реал Мадрид: Лунін — Васкес, Фернандес, Чуамені, Гарсія — Камавінга — Вальверде, Модрич — Діас — Хоселу, Вінісіус Жуніор

Запасні: Аррісабалага, Піньєйро, Карвахаль, Рамон Наверос, Себальйос, Гюлер, Кроос, Гоес

Нагадаємо, початок матчу заплановано на 15:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.