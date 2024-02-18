Іспанія

Мадридці обмінялись голами в виіхдному матчі.

Реал в рамках поєдинку 25 туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії відправився у гості до Райо Вальєкано. Головний тренер мадридців продовжив довіряти Андрію Луніну та випустив українця в стартовому складі. З перших хвилин гри мадридці цілком заволоділи територіальною перевагою та намагались конвертувати її в забитий гол.

Вийти вперед гостям вдалось доволі швидко - Хоселу замкнув передачу з флангу, але арбітр спочатку скасував взяття воріт через офсайд. Втім, згодом суддя передивився повтор та зарахував взяття воріт. Мадридці продовжили атакувати та не давали супротивники навіть перейти половину поля великими силами, але господарі знайшли свій шанс.

В одному з моментів Трехо отримав м'яч в центральній зоні чужого штрафного та потужно пробив, але ігровий снаряд полетів на трибуни. Як виявилось, м'яч пішов повз ворота після рикошету від Камавінга — француз зачепив м'яч рукою. Арбітр передивився повтор та вказав на позначку. Де Томас впевнено реалізував одинадцятиметровий удар.

Після цього Райо йшов в атаку набагато сміливіше, але Реал також міг забити - Вальверде пробив з-за меж штрафного майданчика, втім м'яч лише зачепив стійку воріт. Команди пішли відпочивати за рівного рахунку, а на початку другого тайму Альваро відібрав м'яч в Чуамені в чужому штрафному та пробив, але француз підставив ногу.

Трохи згодом Реал відповів - Діас віддав тонкий пас на Хоселу в штрафний, а той пробив в падінні — Дімітрієвські врятував свою команду. Після цього небезпечні моменти виникали не дуже часто. Тренери намагались змінити гру завдяки замінам, але вони не давали потрібної гостроти. На 80 хвилині Кроос відмінно пробив зі штрафного, але Дімітрієвські в шикарному стрибку врятував команду.

На останніх хвилинах гри команда Карло Анчелотті намагалась провести фінальний штурм та забити вирішальний гол, але натомість залишилась в меншості. Карвахаль відмахнувся від супротивника на фланзі та отримав покарання.

Райо Вальєкано — Реал Мадрид 1:1

Голи: Де Томас, 27 - Хоселу, 5

Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Балліу, Лежен, Арідане Ернандес, Еспіно — Паласон (Де Фрутос, 56), Лопес (Перес, 64), Валентін, Гарсія (Камельйо, 82) — Де Томас (Фалькао, 82), Трехо (Креспу, 63)

Реал Мадрид: Лунін — Васкес (Карвахаль, 76), Фернандес, Чуамені, Гарсія — Камавінга (Кроос, 70) — Вальверде, Модрич (Гюлер, 86) — Діас (Гоес, 71) — Хоселу, Вінісіус

Попередження: Паласон, Балліу, Трехо, Томас — Камавінга, Карвахаль

Вилучення: Карвахаль, 90+4