Завершився матч чемпіонату Іспанії.
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19 лютого 2024, 00:24
У рамках 25-го туру іспанської Ла Ліги Бетіс на своєму полі приймав Алавес.
Команди не зуміли відкрити рахунок голів у грі, внаслідок чого поєдинок завершився сухою нічиєю — 0:0.
Реал Бетіс — Алавес 0:0
Реал Бетіс: Руї Сілва — Бельєрін, Песселья, Папастатопулос, Міранда — Кардосо, Рока (Бакамбу, 66) — Форнальс, Фекір, Еззалзулі (Санчес Родрігес, 75) — Чимі Авіла (Жозе, 75).
Алавес: Сівера — Горосабель, Абкар, Рафа Марін, Рубен Дуарте — Гевара, Антоніо Бланко — Сола (Карбальо Лопес, 89), Гуріді (Бенавіндес, 80), Ріоха (Вісенте, 67) — Омородіон.
Попередження: Еззалзулі, Рока, Папастатопулос, Песселья, Міранда — Марін, Абкар.