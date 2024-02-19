Іспанія

Думка захисника щодо розвитку гри номер один у світі.

Ектор Бельєрін розповів щодо змін у світовому футболі - цитує BBC.

"З кожним днем він стає чимось більш елітарним, на мою думку. Проведення чемпіонату світу в 3 різних країнах, наприклад, ускладнює вболівальникам стежити за своєю командою.

Щоденний футбол — це більше про прибутки, про те, чи можемо ми заробляти більше грошей, і менше про людей, які його підтримують, і людей, які справді роблять футбол величним. Ми трохи втрачаємо суть того, що таке футбол насправді, і хто насправді творить футбол, а це люди, які слідкують за нами і дивляться нас кожні вихідні".

Наразі Ектор виступає у Бетісі, куди перейшов зі Спортінга у 2023 році, а раніше виступав у Барселоні.