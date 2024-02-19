Англія

Голкіпер Манчестер Юнайтед прокоментував перемогу над Лутоном.

У двадцять п’ятому турі англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед у гостьовій дуелі здолав Лутон.

Лутон — Манчестер Юнайтед 1:2 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Воротар "Червоних дияволів" Андре Онана після завершення гри розповів про враження від подій на полі.

"Звичайно, я вважаю, що нам саме так і треба перемагати. Усі розуміють, що ми повинні бути разом і в хороші, і в погані моменти. Ми повинні допомагати один одному, навіть коли справи йдуть не дуже добре. Але те, що ми робимо зараз, дуже добре, і це — шлях, яким ми повинні йти далі.

Ми повинні продовжувати в тому ж дусі, тому що ми ще нічого не досягли. Ми не зробили нічого вражаючого — просто перемогли на виїзді сьогодні. Але зараз ми повинні продовжувати вигравати — це найголовніше.

Ми повинні намагатись вигравати в кожного суперника, і особливо в наступній гра — це буде ще один фінал для нас.

Сьогодні ми грали проти складного суперника на дуже маленькому стадіоні. Вони сильні, коли грають вдома, і ми очікували важкої гри. Але, як я завжди кажу, якість мала свою перевагу.

Я радію цій перемозі й сподіваюсь, що ми продовжимо в тому ж дусі. Цей успіх додає нам упевненості. Ми всі щасливі, знаєте, коли виграємо, особливо в таких іграх.

Ці три очки дуже важливі для нас, щоб боротися за потрапляння до четвірки найкращих. Але, як я вже сказав, це завжди буде тримати нас разом. Це просто сильна мотивація для нас і робить нас дуже щасливими", — заявив камерунський виконавець.

У наступному турі Манчестер Юнайтед прийматиме лондонський Фулгем.