Французький нападник мав шанс грати в одній команді з Ерлінгом Голандом.
Кіліан Мбаппе та Пеп Гвардіола, gettyimages
19 лютого 2024, 11:41
Представник нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе вийшов на контакт з Манчестер Сіті, повідомляє Cadena SER.
За інформацією джерела, один з представників Кіліана був у Манчестері минулого понеділка і зустрівся з кількома членами Манчестер Сіті перед матчем Ліги чемпіонів проти Копенгагена.
Темою переговорів був можливий трансфер Мбаппе до лав чинного чемпіона Англії.
Водночас ще один представник француза побував на матчі Лейпцига і Реала.
Нагадаємо, що Кіліан Мбаппе та мадридський Реал підписали угоду, згідно з якою француз стане гравцем "королівського клубу" з 1 липня 2024 року.
Раніше була інформація, що Мбаппе зароблятиме в Реалі близько 30 мільйонів євро за сезон. Футболіст гратиме в мадридському клубі під десятим номером.