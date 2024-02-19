Англія

Французький нападник мав шанс грати в одній команді з Ерлінгом Голандом.

Представник нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе вийшов на контакт з Манчестер Сіті, повідомляє Cadena SER.

За інформацією джерела, один з представників Кіліана був у Манчестері минулого понеділка і зустрівся з кількома членами Манчестер Сіті перед матчем Ліги чемпіонів проти Копенгагена.

Темою переговорів був можливий трансфер Мбаппе до лав чинного чемпіона Англії.

Водночас ще один представник француза побував на матчі Лейпцига і Реала.

Нагадаємо, що Кіліан Мбаппе та мадридський Реал підписали угоду, згідно з якою француз стане гравцем "королівського клубу" з 1 липня 2024 року.

Раніше була інформація, що Мбаппе зароблятиме в Реалі близько 30 мільйонів євро за сезон. Футболіст гратиме в мадридському клубі під десятим номером.