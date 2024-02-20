Іспанія

Італієць хоче зберегти хорвата в мадридській команді.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті запропонував Луці Модричу місце у своєму тренерському штабі.

Як повідомляє The Athletic, фахівець готовий зробити хавбека своїм помічником, якщо той прийме рішення завершити кар'єру після сезону-2024/25.

Пропозицію було зроблено ще два місяці тому. Тоді хорват відповів відмовою, але зараз продовжує оцінювати пропозицію.

Контракт Реала з 38-річним Модричем закінчиться після закінчення сезону. Варіант із продовженням угоди вважається малоймовірним.

Минулого літа Модріч мав пропозицію з Саудівської Аравії, але гравець вважав за краще залишитися в Реалі.