Італієць хоче зберегти хорвата в мадридській команді.
ЛУКА МОДРИЧ, GETTY IMAGES
20 лютого 2024, 15:57
Головний тренер Реала Карло Анчелотті запропонував Луці Модричу місце у своєму тренерському штабі.
Як повідомляє The Athletic, фахівець готовий зробити хавбека своїм помічником, якщо той прийме рішення завершити кар'єру після сезону-2024/25.
Пропозицію було зроблено ще два місяці тому. Тоді хорват відповів відмовою, але зараз продовжує оцінювати пропозицію.
Контракт Реала з 38-річним Модричем закінчиться після закінчення сезону. Варіант із продовженням угоди вважається малоймовірним.
Минулого літа Модріч мав пропозицію з Саудівської Аравії, але гравець вважав за краще залишитися в Реалі.