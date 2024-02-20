У клубі з Більбао розраховують на центрфорварда Гурусету.
Горка Гурусета, Getty Images
20 лютого 2024, 22:09
Центральний нападник Горка Гурусета оновив свою угоду з Атлетіком, повідомляє офіційний сайт клубу Ла Ліги.
Атлетік — Жирона 3:2 Відео голів та огляд матчу 19.02.2024
Новий контракт 27-річного іспанця розраховано до кінця червня 2028 року. Гурусета є найкращим бомбардиром "червоно-білих" цієї кампанії разом із вінгером Іньякі Вільямсом.
Загалом, на рахунку Горки 10 голів і 3 асисти у 26 матчах за Атлетік у всіх турнірах (Ла Ліга + Кубок Іспанії) у поточному сезоні.