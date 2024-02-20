Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 19 лютого 2024 року, 22:00.

Жирона у матчі 25 туру іспанської Ла Ліги в гостях поступилася Атлетіку (2:3).

Вже на другій хвилині "баски" вийшли вперед зусиллями Беренгера, але на початку другого тайму гості відповіли влучним ударом українця Циганкова.

Через вісім хвилин Беренгер оформив дубль, а ще за хвилини Вільямс зміцнив перевагу господарів поля. Команда Мічела намагалася відігратися, але відповіла лише голом Гарсії.

Також зазначимо, що у складі Жирони весь матч на полі провів ще один українець – Довбик.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетік — Жирона в 25 турі Ла Ліги-2023/24:

Атлетік — Жирона 3:2

Голи: Беренгер, 2, 56, І. Вільямс, 60 — Циганков, 48, Е. Гарсія, 75.

Атлетік: Сімон — Лекуе (Де Маркос, 30), Альварес (Паредес, 86), Вівіан, Берчіче — Прадос (Весга, 86), Галаррета — І. Вільямс, У. Гомес (Сансет, 74), Беренгер — Гурусета (Н. Вільямс, 73).

Жирона: Гассаніга — Мартінес (Валері, 74), Е. Гарсія, Хуанпе, Гутьєррес — Еррера (Стуані, 89), А. Гарсія — Циганков (Соліс, 88), Мартін (Порту, 74), Савіо — Довбик.

Попередження: Лекуе.