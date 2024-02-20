Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 19 лютого 2024 року, 22:00.
Атлетік — Жирона, Getty Images
20 лютого 2024, 07:21
Жирона у матчі 25 туру іспанської Ла Ліги в гостях поступилася Атлетіку (2:3).
Вже на другій хвилині "баски" вийшли вперед зусиллями Беренгера, але на початку другого тайму гості відповіли влучним ударом українця Циганкова.
Через вісім хвилин Беренгер оформив дубль, а ще за хвилини Вільямс зміцнив перевагу господарів поля. Команда Мічела намагалася відігратися, але відповіла лише голом Гарсії.
Також зазначимо, що у складі Жирони весь матч на полі провів ще один українець – Довбик.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетік — Жирона в 25 турі Ла Ліги-2023/24:
Атлетік — Жирона 3:2
Голи: Беренгер, 2, 56, І. Вільямс, 60 — Циганков, 48, Е. Гарсія, 75.
Атлетік: Сімон — Лекуе (Де Маркос, 30), Альварес (Паредес, 86), Вівіан, Берчіче — Прадос (Весга, 86), Галаррета — І. Вільямс, У. Гомес (Сансет, 74), Беренгер — Гурусета (Н. Вільямс, 73).
Жирона: Гассаніга — Мартінес (Валері, 74), Е. Гарсія, Хуанпе, Гутьєррес — Еррера (Стуані, 89), А. Гарсія — Циганков (Соліс, 88), Мартін (Порту, 74), Савіо — Довбик.
Попередження: Лекуе.