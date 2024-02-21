Іспанія

Не перше пошкодження гравця в цьому сезоні.

Аргентинський фланговий захисник андалузької Севільї Маркос Акунья відіграє чималу роль у колективі, проте лише тоді, коли йому вдається зберігати ігровий тонус на тлі різноманітних пошкоджень.

А подібне з 32-річним виконавцем останнім часом трапляється дуже рідко.

Цього сезону від пропустив 16 матчів "нервіонців" через різноманітний спектр проблем із здоров’ям, серед яких були як м’язові ушкодження, так і проблеми з підколінним сухожиллям.

На додачу до цього під час матчу двадцять п’ятого туру іспанської Ла Ліги в гостях у Валенсії (0:0), гравця замінили під час перерви з підозрою на чергове пошкодження.

Передбачення лікарів у підсумку знайшли підтвердження під час первинного медогляду, за підсумком якого в аргентинця діагностували міофасціальну травму переднього прямого м’яза лівого стегна.

Терміни відновлення від цього пошкодження можна буде остаточно встановити лише після того, як гравець завершить процес лікування.

У поточній кампанії Акунья відіграв 17 матчів (998 хвилин), віддавши три гольові передачі.