Іспанія

Колишні партнери по Барсі поспілкувалися після матчу ЛЧ.

Легендарний французький нападник Тьєррі Анрі, який зараз очолює молодіжну збірну Франції та працює футбольним експертом на Sky Sports, підтримав головного тренера Барселони Хаві, з яким він захищав синьо-гранатові кольори наприкінці 00-х років.

"Я здивований зробленою тобою роботою в Барсі. Мені однаково, що кажуть люди. Ти виграв Ла Лігу, тож пишайся. Я тебе знаю.

Я дуже пишаюся, що ділив поле з тобою. Ти багато чого мене навчив у Барсі. Я завжди пам'ятатиму той день, коли ти заткнув мене і сказав: "Говоритимеш, коли виграєш щось із Барселоною, і тоді ти зрозумієш, що означає цей клуб". Тож дякую тобі за це.