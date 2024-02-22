Колишні партнери по Барсі поспілкувалися після матчу ЛЧ.
Хаві та Анрі, Getty Images
22 лютого 2024, 13:50
Легендарний французький нападник Тьєррі Анрі, який зараз очолює молодіжну збірну Франції та працює футбольним експертом на Sky Sports, підтримав головного тренера Барселони Хаві, з яким він захищав синьо-гранатові кольори наприкінці 00-х років.
"Я здивований зробленою тобою роботою в Барсі. Мені однаково, що кажуть люди. Ти виграв Ла Лігу, тож пишайся. Я тебе знаю.
Я дуже пишаюся, що ділив поле з тобою. Ти багато чого мене навчив у Барсі. Я завжди пам'ятатиму той день, коли ти заткнув мене і сказав: "Говоритимеш, коли виграєш щось із Барселоною, і тоді ти зрозумієш, що означає цей клуб". Тож дякую тобі за це.
Для мене твій мозок – це інший рівень. Думаю, з тих, кого я знаю, тільки Пеп вищий за тебе з погляду того, як ти бачиш футбол.
Тому я сподіваюся, що ти скоро повернешся, і ми дуже скоро побачимо тебе за роботою. Я знаю, що в тебе попереду ще сезон і таке інше, але ти знаєш, про що я кажу, тому, будь ласка, повертайся швидше", — сказав Анрі.