Іспанія

Цікавий варіант для "вершкових".

Мадридський Реал зацікавлений у придбанні 24-річного лівого захисника туринського Ювентуса Андреа Камб'язо. Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, "королівський" клуб готовий запропонувати "Старій сеньйорі" 40 млн. євро за покупку італійського футболіста. Однак керівництво Юве має намір зберегти Камб'язо у команді, оскільки бачить у ньому велику перспективу на майбутнє.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,85 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 15 млн. євро.

Цього сезону Андреа Камб'язо зіграв за Ювентус 24 матчі, забив два голи та віддав чотири результативні передачі.