Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 26-го туру Прімери, який пройде 25 лютого та розпочнеться о годині 22:00.

У рамках двадцять шостого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться мадридський Реал та андалузька Севілья.

РЕАЛ МАДРИД — СЕВІЛЬЯ

НЕДІЛЯ, 25 ЛЮТОГО, 22:00. САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, БІЛЬБАО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІСІДРО ДІАС ДЕ МЕРА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Мадридський Реал перебуває в стані перегонів за першою сходинкою турнірної таблиці проти каталонської Жирони й має невеличку перевагу над опонентами за кількістю залікових балів. Проте що таке шість очок на дистанції, яка ще залишається попереду для обох команд? Якщо "галактікос" і надалі втрачатимуть коштовні пункти в матчах проти суперників накшталт Райо Вальєкано (1:1), то в підсумку боротьба може виключно загостритись.

І тут дуже важливим є фактор спадання якості результатів у команди Мічела, яка через три матчі поспіль без перемог, із яких один був на Сантьяго Бернабеу (0:4), навіть якщо дуже захоче, але не наздожене Реал за жодних обставин. При цьому всі ці розмови відбуваються в той час, коли в "бланкос" не просто кадрові проблеми в захисті, а справжня прірва, яка б будь-яку іншу команду поставила в безвихідне становище.

Але не Реал Карло Анчелотті, який не тільки намагається закріплюватись на вершині турнірної таблиці, а ще й просувається паралельним курсом у Лізі чемпіонів УЄФА. До матчу-відповіді проти німецького РБ Лейпциг у мадридців ще буде час відновити хоч когось із травмованих футболістів, а до того їм доведеться пройти крізь кілька цікавих протистоянь у чемпіонаті.

Суперником за першим із них буде андалузька Севілья, яка може як завгодно погано розпочинати сезон, проте славетна історія цього клубу все одно змусить гравців повертати втрачені позиції та нарешті грати на належному рівні. "Нервіонці" не програють уже чотири матчі поспіль, що для них у поточній кампанії є чи не справжнім шоком.

Та ще й проти кого були ці зустрічі: Осасуна (1:1), Атлетіко (1:0) та Валенсія (0:0). Навіть Райо вони обіграли (2:1), на відміну від суперників за майбутнім протистоянням. Чи є це досягненням Кіке Флореса? Безумовно, що так. Тренер добряче потрусив свою команду, дав їй указівку грати з трьома центральними захисниками, розкрив на повну талант нападнику Ісаака Ромеро, і тепер цей колектив несеться.

Поки що, у помірному темпі, тож його можна зупинити, якщо буде на це достатньо наснаги. Чи є ресурс у Реала? Після матчу проти Жирони всі б точно відповіли, що так. А ось після гри проти РБ Лейпциг, нехай і переможної, точно б засумнівались. А які думки після нічиєї проти Райо? Зрештою, команда Анчелотті в усіх турнірах не програє вже майже півтора місяця, а в чемпіонаті взагалі п’ять.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал Мадрид: Лунін — Васкес, Рюдігер, Начо, Менді — Вальверде, Чуамені, Кроос — Браїм — Родріго, Вінісус.

Севілья: Нюланд — Баде, Рамос, Салас — Навас, Соу, Сумаре, Торрес, Педроса — Ромеро, Ен-Несірі.

Не зіграють: Карвахаль, Камавінга, Куртуа, Мілітао, Алаба, Беллінгем — Маркао, Акунья, Гудель, Агуме, Лукебакіо, Діас, Ламела.

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