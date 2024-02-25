Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 24 лютого 2024 року, 22:00.

Мадридський Атлетіко в гостьовому матчі проти Альмерії у 26 турі іспанської Ла Ліги так і не зумів дотиснути господарів поля (2:2).

Команда Дієго Сімеоне забила дуже швидкий м’яч, але після цього не змогла закріпити перевагу й у підсумку пішла на перерву знову за нічийного рахунку.

Другий тайм також розпочинався з уже менш блискавичного гола "матрацників", проте й Альмерія не забарилась із відповіддю, після чого гра перебувала в підвішеному стані аж до останніх секунд.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Альмерія — Атлетіко в 26 турі Ла Ліги-2023/24:

Альмерія — Атлетіко 2:2

Голи: Ромеро, 27, 64 — Корреа, 2, Де Пауль, 57.

Альмерія: Машиміану — Пубіль, Гонсалес, Радованович (Чумі, 69), Ланга — Робертоне (Лопі, 82), Баба — Вієра (Мелеро, 79) — Ромеро (Аррібас, 69), Лосано (Баптістао, 78), Ембарба.

Атлетіко: Облак — Савич, Пауліста, Мандава — Моліна, Коке (Льоренте, 46), Де Пауль (Вітсель, 82), Барріос, Ліно (Рікельме, 46) — Корреа (Ньїгес, 70), Депай (Мората, 69).

Попередження: Ембарба.