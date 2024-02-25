Іспанія

Прикра втрата очок команди Ель Чоло.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував нічийний результат з Альмерією (2:2) в матчі 26-го туру Ла Ліги. Його слова наводить Marca.

"Ми почали дуже добре, Барріос та Депай задавали тон. Ми двічі вели у рахунку, але слабо зіграли в обороні в епізодах із пропущеними голами. Зіграли не так надійно, як слід, зокрема коли Мелеро міг забити нам третій гол.

Ми мали моменти в атаці, голи ще прийдуть, але нам потрібно покращувати гру в обороні, а для цього треба вигравати єдиноборства.

Мені сподобалися енергія та настрій команди, вона весь час була націлена на атаку, і я буду з гравцями до кінця, але нам не вистачало напористості та явних гольових моментів

Ми зробили все можливе для перемоги сьогодні. Хлопці віддали всі сили, ми мали шанси забити ще. Ми повинні продовжувати робити все можливе, знаючи, що викладаємось на 100%.

Чому у нас слабкі результати у гостьових зустрічах? Тренер погано готує команду до матчів", — заявив аргентинський фахівець.

Наразі Атлетіко посідає четверту сходинку турнірної таблиці іспанської Ла Ліги, набравши 51 пункт після 25 зіграних турів.