Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 26 лютого 2024 року, 22:00.

Гол Циганкова та дубль вибухового Савіо допомогли Жироні розбити Райо Вальєкано.

Команда Мічела довго не могла подолати захист суперників під шаленою зливою, але результативний постріл українця відкрив для неї шлях до перемоги.

Огляд матчу:

Жирона — Райо Вальєкано 3:0

Голи: Циганков, 52, Савіо, 90+1, 90+6



Жирона: Гассаніга — Коуту, Е. Гарсія, Д. Лопес (Хуанпе, 70), Гутьєррес — Еррера (Соліс, 89), Алейш Гарсія — Циганков (Торре, 89), Порту (Мартін, 73), Савіо — Довбик (Стуані, 73).



Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Балліу, Арідане, Лежен, Еспіно — Де Фрутос (Чаваррія, 64), Крешпу (Трехо, 79), Валентін (Сісс, 59), Альваро Гарсія — У. Лопес (Перес, 64), Де Томас (Камельйо, 58).



Попередження: Алейш Гарсія, Коуту, Савіо — Кіке, Сісс, Крешпу, Чаваррія.



На 76-й хвилині був вилучений Пеп Чавварія (Райо Вальєкано) (друге попередження).