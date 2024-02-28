Іспанія

У клубі розглядають можливість трансферу захисника.

Атлетіко Мадрид може купити Мурільйо з Ноттінгем Форест - повідомляє Relevo.

Наразі захисник розглядається в якості заміни Маріо Ермосо, який може відправитися до іншого чемпіонату.

Водночас Ноттінгем Форест, в якому виступає Мурільйо, ризикує мати менше очок через порушення ФФП і може продать когось з лідерів.

Цього сезону 21-річний гравець провів 23 матчі в усіх можливих турнірах та забив 1 гол.