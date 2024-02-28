Атлетіко Мадрид може купити Мурільйо з Ноттінгем Форест - повідомляє Relevo

Наразі захисник розглядається в якості заміни Маріо Ермосо, який може відправитися до іншого чемпіонату. 

Водночас Ноттінгем Форест, в якому виступає Мурільйо, ризикує мати менше очок через порушення ФФП і може продать когось з лідерів. 

Цього сезону 21-річний гравець провів 23 матчі в усіх можливих турнірах та забив 1 гол. 