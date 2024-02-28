У клубі розглядають можливість трансферу захисника.
Мурільйо Гравець - Getty Images
28 лютого 2024, 15:35
Атлетіко Мадрид може купити Мурільйо з Ноттінгем Форест - повідомляє Relevo.
Наразі захисник розглядається в якості заміни Маріо Ермосо, який може відправитися до іншого чемпіонату.
Водночас Ноттінгем Форест, в якому виступає Мурільйо, ризикує мати менше очок через порушення ФФП і може продать когось з лідерів.
Цього сезону 21-річний гравець провів 23 матчі в усіх можливих турнірах та забив 1 гол.