Іспанія

Тренер ще може залишитися у клубі із Іспанії.

Жоан Лапорта та Рафа Юсте хочуть бачити Хаві головним тренером Барселони наступного сезону - повідомляє ресурс Diario Sport.

В керівництві задоволені роботою наставника і хотіли би продовжити з ним співпрацю. Роздягальня Барселони також довіряє йому і хотіла би, щоб він залишився.

Хаві вирішив залишити клуб наступного літа і знайти собі нове місце роботи.

Наразі Барселона йде на третьому місці в чемпіонаті, а також грає в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.