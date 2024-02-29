Іспанія

Англієць буде в строю до майбутнього поєдинку.

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем, який через травму перебуває в лазареті вже майже три тижні, відновив тренування.

Поки Беллінгем тренується самостійно, але, як повідомляє Diario AS, англійця більше не турбують больові відчуття в щиколотці.

За інформацією видання, хавбек буде в заявці Реала на матч із Валенсією, який відбудеться 2 березня.

У поточному сезоні Джуд провів на полі 29 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 20 голів і 8 асистів.