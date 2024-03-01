Іспанія

Португалець знайшов виправдання слабкої гри команди у цьому сезоні.

Спортивний директор каталонської Барселони Деку пояснив, чому у Барси цього сезону стався ігровий спад. Його слова наводить Catalunya Radio.

"Ми маємо чудовий тренерський штаб, але влітку команда втратила якісного гравця у вигляді Усмана Дембеле, а також тактичного орієнтира в особі Серхіо Бускетса.

Більшість переможців чемпіонату Іспанії минулого сезону залишилася, але суперники водночас стали сильнішими за рахунок вдалих трансферів", — заявив португальський функціонер.

Нагадаємо, влітку 2023 року, Усман Дембеле перейшов до ПСЖ за 50 млн. євро. В свою чергу Серхіо Бускетс на правах вільного агента приєднався до Інтер Маямі.