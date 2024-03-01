Бразилець може отримати більший тюремний строк.
Дані Алвес, Getty Images
01 березня 2024, 20:00
Прокуратура Іспанії вирішила оскаржити вирок, винесений колишньому захиснику Барселони Дані Алвесу з метою посилення терміну ув'язнення. Про це повідомляє Record.
У лютому футболіста засудили до 4,5 років ув'язнення за звинуваченням у сексуальному насильстві над жінкою наприкінці 2022 року.
Повідомляється, що прокурор просив дев'ять років ув'язнення, а приватний обвинувач – 12. Однак покарання пом'якшили у зв'язку з виплатою спортсменом 150 тисяч євро потерпілій, як моральна компенсація.
За інформацією джерела, прокуратура хоче домогтися скасування пом'якшувальної обставини, що застосовується, і збільшення терміну тюремного ув'язнення. У відомстві стверджують, що компенсація була встановлена суддею, як застава, і не була прийнята потерпілою стороною. І прокуратура, і приватне звинувачення виступили проти застосування цієї пом'якшувальної обставини в суді, вважаючи, що воно може мати дискримінаційний характер через економічні можливості підсудного.
Обвинувач в особі потерпілої також планує оскаржити вирок, як і захист Алвеса, який наполягатиме на виправданні футболіста на підставі твердження про сексуальні стосунки із заявником за згодою сторін.