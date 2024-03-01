Іспанія

Пеп робить роботу Деку.

Де Дзербі та Пеп, Getty Images

Де Дзербі та Пеп, Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола порадив президенту Барселони Жоану Лапорті призначити Роберто Де Дзербі замість Хаві. про це повідомляє Catalunya Radio.

За інформацією джерела, Лапорта звернувся до колишнього тренера Барселони Пепа Гвардіола за порадою щодо вибору тренера.

Іспанський фахівець, який наразі очолює Манчестер Сіті, порадив президенту Барси головного тренера англійського Брайтона Роберто Де Дзербі.

Зазначається, що призначенню італійця до Барселони може перешкодити пункт про відступні у його контракті в розмірі десяти мільйонів євро.