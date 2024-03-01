Іспанія

Наразі захисник не розглядає варіант зі зміною команди.

Андреас Крістенсен хоче залишитися в Барселоні і не розглядає трансфер до іншого клубу - повідомляє TV2.

"Я нікуди не збираюсь. Коли я прийшов, я знав, на що йду, і досі неймовірно щасливий. Я не бачу себе ніде, крім тут наступного літа.

Мені насправді подобається грати в півзахисті. Мені доводиться працювати, щоб утримувати баланс перед лінією захисту".

Цього сезону 27-річний гравець провів 30 матчів в усіх можливих турнірах та віддав 2 асисти.