Іспанія

Несподіване розкриття одного з пунктів угоди поміж сторонами.

Чорногорський центральний захисник мадридського Атлетіко Стефан Савич пізнім вечором четверга на звітному тижні взяв участь у півфінальній кубковій грі проти баскського Атлетіка на Сан Мамес (0:3).

Атлетік — Атлетіко 3:0 Відео голів та огляд матчу Кубка Іспанії

І хоча команда 33-річного виконавця в підсумку зазнала нищівної поразки, для самого Савича поява на полі в цій грі мала окремий важливий статус.

Річ у тім, що Стефан відіграв 45 або більше хвилин у двадцятій зустрічі в цьому сезоні, що мало свої наслідки через окремий пункт у його чинній угоді з клубом.

Ідеться про автоматичне продовження контракту ще на один рік у момент досягнення цього показника.

Разом із тим, це був 287 матч для гравцям загалом у футболці "рохобланкос".

Таким чином Савич продовжуватиме виступи за Атлетіко до 2025 року.