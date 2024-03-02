Іспанія

Підопічні Кіке Флореса набрали до свого активу три очки.

У рамках 27-го туру іспанської Ла Ліги Севілья на власному полі зустрілася з Реалом Сосьєдад.

Вже у першому таймі дубль Ен-Несірі дозволив господарям поля заволодіти перевагою в рахунку в два м'ячі, проте сподівання гостей на позитивний результат відновив гол Андре Сілви у компенсований час.

На 66-ій хвилині Серхіо Рамос реалізував свій момент та подвоїв перевагу Севільї, а під завісу протистояння Браїс Мендес встановив підсумковий рахунок — 3:2.

Севілья — Реал Сосьєдад 3:2

Голи: Ен-Несірі, 11, 13 Рамос, 66 — Сілва, 45+5 Мендес, 90+2

Севілья: Нюланд — Навас (Санчес, 46), Баде (Ньянзу Куассі, 86), Рамос, Салас, Педроса — Торрес (Буено Себастьян, 90), Сумаре, Межбрі (Сусо, 53) — Ен-Несірі, Ромеро (Веліс, 86)

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру Мехіас, Субельдія, Пачеко, Тірні (Галан, 84) — Турр'єнтес Імас, Субіменді (Гонсалес де Сарате, 73), Оласагасті Іміскос (Астігаррага Алькорта, 84), захарян (Мендес, 61) — Сілва (Беккер, 73), Умар

Попередження: Куассі — Пачек