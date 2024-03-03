Іспанія

Левантійці та мадридці не визначили сильнішого в напруженому матчі.

В рамках матчу 27 туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії реал відправився у гості до Реала. В стартовому складі мадридців традиційно з'явився Андрій Лунін, тоді як у старті левантійців з'явився Роман Яремчук. Український нападник доволі швидко вніс своє ім'я в протокол, але, на жаль, не завдяки голу. Яремчук збив опонента в підкаті в центрі поля та отримав попередження.

Реал володів ігровою ініціативою, а Валенсія чекала свого шансу і дочекалась. Фулкьє обікрав Вінісіуса на фланзі та навісив, Канос пробив, а Дуро головою підправив м'яч у ворота. 1:0. Реал ще не встиг зрозуміти, що трапилось, як пропустив другий гол. Яремчук підловив передачу назад від Карвахаля, обійшов Луніна та вразив вже порожні ворота. 2:0.

Реал йшов в атаку великими силами, але довгий час не міг зламати оборону супротивника. Здавалось, що перший тайм так і завершиться, але в компенсований час Карвахаль прострілив з правого флангу, Мамардашвілі не дістався м'яча, а Вінісіус вразив кут воріт. 2:1.

Реал продовжив тиснути на ворота Валенсії та мав шанс, щоб зрівняти рахунок, коли Менді покотив в центр на Беллінегма, переклав м'яч під праву ногу та прибрав опонента, а після цього пробив — Мамардашвілі врятував свою команду. Втім, левантійці знайшли чим відповісти — Дієго Лопес пробивав з декількох метрів після прострілу з правого флангу, але Лунін ногою відбив удар.

Обидва тренери намагались вплинути на гру замінами й задум Карло Анчелотті спрацював. Модрич відпасував праворуч на Діаса, який навісив — Вінісіус головою переправив м'яч у ворота. 2:2. Арбітри довго переглядали момент на наявність офсайда та все ж таки не зафіксували порушення правил. Валенсія була вимушена оборонятись великим складом, але в одному з моментів мала шанс для гола. Дуро отримав пас в чужому штрафному та намагався робити, але Фран Гарсія зачепив його по нозі. Втім, після перегляду повтору пенальті скасували.

В компенсований час Гонсалес отримав передачу на краю штрафного та потужно пробив — м'яч пройшов трохи вище воріт. Вже в останні миті гри Беллінгем головою переправив м'яч у ворота, але за секунди до цього пролунав фінальний свисток, який зафіксував нічию. Вже після цього на Мансано налетіли футболісти Реала, а Джуд Беллінгем побачив перед собою червону картку.

Валенсія — Реал Мадрид 2:2

Голи: Дуро, 28, Яремчук, 30 - Вінісіус, 45+5, 76

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Діакабі (Озкачар, 86), Москера, Гая — Перес (Амалла, 74), Пепелу, Герра (Гонсалес, 74), Канос (Гільямон, 58) — Яремчук (Лопес Ногероль, 57), Дуро

Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Чуамені, Менді (Гарсія, 73) — Камавінга (Хоселу, 74) — Вальверде (Фернандес, 87), Беллінгем, Кроос (Модрич, 64) — Гоес (Діас, 63), Вінісіус

Попередження: Яремчук, Діакабі — Вінісіус, Вальверде

Вилучення: Беллінгем, 90+10