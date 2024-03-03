Іспанія

Барса останнім часом демонструє потужний футбол.

Головний тренер Барселони Хаві висловися з приводу свого майбутнього на Камп Ноу. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Я не змінив свого рішення. Питання про те, що я залишусь у Барсі після цього сезону немає на порядку денному, оскільки на сьогоднішній день нічого не змінилося. Ідемо крок за кроком, готуємось до гри з Атлетіком. На сьогоднішній день змін немає.

Я помітив, що команда стала відповідальнішою та конкурентоспроможнішою після моєї заяви . Ми граємо з правильною динамікою та інтенсівністю, але це потрібно показувати у кожному матчі.

Всі зробили крок вперед. Після рішення про звільнення ми об'єдналися. Левандовські грає краще, діє інтенсивніше. Тому він став найкращим гравцем лютого", — заявив Хаві.

В рамках 27-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона гратиме в Більбао проти Атлетіка. Гра відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.