Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють баскський Атлетік та каталонська Барселона.

Баскський Атлетік та каталонська Барселона зіграють центральний матч двадцять сьомого туру іспанської Ла Ліги на полі стадіону Сан-Мамес.

Ернесто Вальверде, після перемоги в Кубку Іспанії над мадридським Атлетіко (3:0), залучив до стартового складу Іманола Гарсію ліворуч у захисті, тоді як Альварес зіграє в центрі оборони, Весга розташується в опорній зоні, а Унаї Гомес та Беренгер виступатимуть під нападником.

Хаві, на тлі перемоги над Хетафе (4:0), використав із перших хвилин Педрі на лівий фланг атаки.

Атлетік: Сімон — Прадос, Альварес, Паредес, І. Гарсія — Д. Гарсія, Весга — І. Вільямс, У. Гомес, Беренгер — Гурусета.

Запасні: Агірресабала, Сансет, Муньяїн, Лекуе, Галаррета, Де Маркос, Вільялібре, Р. Гарсія, Арес, Егілус, Хаурегісар, Рінкон.



Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Араухо, Канселу — де Йонг, Крістенсен, Гюндоган — Рафінья, Левандовські, Педрі.

Запасні: Пенья, Мартінес, Феліш, Фермін, Ромеу, Роке, Роберто, Ямал, Кочен, Гую, Форт.



Гра Атлетік — Барселона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.