Іспанія

Вони ризикують пропустити матч-відповідь проти Наполі.

Два футболісти Барселони отримали травми в матчі з Атлетіком.

Френкі де Йонг невдало приземлився і пошкодив гомілкостоп після боротьби за м'яч із півзахисником Унаї Гомесом на 23-й хвилині матчу 27-го туру Ла Ліги. Нідерландець не зміг покинути поле самостійно — його відвезли. На заміну вийшов Фермін Лопес.

На 43-й хвилині проблеми зі здоров'ям виникли у Педрі. Вдаривши по м'ячу, він відчув біль у правій нозі, ліг на газон і розплакався. 21-річний хавбек пішов сам — замість нього з'явився Ламін Ямаль.

Нагадаємо, що 8 березня Барселона зіграє з Мальоркою в чемпіонаті Іспанії, а 12-го зустрінеться з Наполі в Лізі чемпіонів.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Атлетік — Барселона.