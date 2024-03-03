Вони ризикують пропустити матч-відповідь проти Наполі.
ФРЕНКІ ДЕ ЙОНГ, GETTY IMAGES
03 березня 2024, 22:59
Два футболісти Барселони отримали травми в матчі з Атлетіком.
Френкі де Йонг невдало приземлився і пошкодив гомілкостоп після боротьби за м'яч із півзахисником Унаї Гомесом на 23-й хвилині матчу 27-го туру Ла Ліги. Нідерландець не зміг покинути поле самостійно — його відвезли. На заміну вийшов Фермін Лопес.
На 43-й хвилині проблеми зі здоров'ям виникли у Педрі. Вдаривши по м'ячу, він відчув біль у правій нозі, ліг на газон і розплакався. 21-річний хавбек пішов сам — замість нього з'явився Ламін Ямаль.
Нагадаємо, що 8 березня Барселона зіграє з Мальоркою в чемпіонаті Іспанії, а 12-го зустрінеться з Наполі в Лізі чемпіонів.
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Атлетік — Барселона.