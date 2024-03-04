Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 3 березня 2024 року, 22:00.

Каталонська Барселона в гостьовому матчі проти баскського Атлетіка в 27 турі іспанської Ла Ліги так і не зуміла, на рівні з господарями, відкрити рахунок у грі (0:0).

Напружена перша половина зустрічі коштувала колективу Хаві дуже дорого — через травми Френкі де Йонг та Педрі вимушено залишили межі поля з дуже поганими перспективами на подальше вивчення проблем із власним здоров’ям.

Тим часом гра продовжилась, і важко сказати, що вона була насиченою на гольові моменти. Атакували обидві сторони, мали певні гольові моменти, однак рахунок так і не було відкрито.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетік — Барселона в 27 турі Ла Ліги-2023/24:

Атлетік — Барселона 0:0

Атлетік: Сімон — Прадос (Де Маркос, 79), Альварес, Паредес, І. Гарсія — Д. Гарсія, Весга (Галаррета, 63) — І. Вільямс (Арес, 76), У. Гомес, Беренгер — Гурусета (Вільялібре, 76).

Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі (Мартінес, 75), Араухо, Канселу — де Йонг (Фермін, 26), Крістенсен (Ромеу, 76), Гюндоган — Рафінья (Феліш, 76), Левандовські, Педрі (Ямал, 45).

Попередження: Д. Гарсія, І. Гарсія, Беренгер — Араухо, Крістенсен, Кунде.