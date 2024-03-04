Іспанія

Барселона з травмами ключових виконавців поділила очки з Атлетіком

Каталонці не пропустили на Сан-Мамесі, проте й забити у ворота суперників не зуміли.

Атлетік — Барселона, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Атлетік — Барселона 0:0



Атлетік: Сімон — Прадос (Де Маркос, 79), Альварес, Паредес, І. Гарсія — Д. Гарсія, Весга (Галаррета, 63) — І. Вільямс (Арес, 76), У. Гомес, Беренгер — Гурусета (Вільялібре, 76).



Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі (Мартінес, 75), Араухо, Канселу — де Йонг (Фермін, 26), Крістенсен (Ромеу, 76), Гюндоган — Рафінья (Феліш, 76), Левандовські, Педрі (Ямал, 45).



Попередження: Д. Гарсія, І. Гарсія — Араухо, Крістенсен, Кунде