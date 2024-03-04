Іспанія

У мадридському клубі задоволені виступами українського воротаря.

Сантьяго Канісарес розповів щодо виступів воротаря Андрія Луніна - цитує AS.

"Ми відкрили для себе воротаря з чудовими якостями та індивідуальністю. Позиція воротаря в Реалі вимагає багато чого, особливо на ментальному рівні. І Андрій Лунін проходить цей іспит на відмінно.

Тібо Куртуа, без сумніву, найкращий воротар у світі. Він герой Реала, особливо після фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля. Втім, він повернеться після серйзоного пошкодження і це викликає запитання. Відновлення займе деякий час, а Лунін тим часом повинен зберігати спокій. Коли бельгієць набере форму, то реальність буде наступною: його рівень не підлягатиме сумнівам, у нього немає суперників у воротах. У цей момент Андрію доведеться прийняти рішення щодо майбутнього у Реалі".

Цього сезону 25-річний гравець провів 20 матчів в усіх можливих турнірах.