Завершився матч чемпіонату Іспанії.
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04 березня 2024, 23:59
У рамках 27-го туру чемпіонату Іспанії Осасуна на своєму полі приймала Алавес.
Господарі зуміли здолати гостей із мінімальним рахунком зусиллями Будіміра на 76-й хвилині гри.
Осасуна - Алавес 1:0
Гол: Будімір, 76
Осасуна: Еррера — Аресо, Гарсія (Муньйос Камерос, 79), Еррандо, Мохіка — Монкайола, Торро, Орос (Ібаньєс, 79) — Гарсія (Муньйос Камерос, 79), Будімір, Барха (Гомес, 15).
Алавес: Сівера — Горосабель, Абкар (Нахуель Теналья, 24), Марін, Лопес — Гевара, Бенавіндес, Гуріді (Кіке, 46) — Сола (Вісенте, 46), Омородіон (Сімеоне, 74), Ріоха (Хаджі, 86).
Попередження: Торро, Еррандо — Вісенте.