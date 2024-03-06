Іспанія

Італієць підозрюється у несплаті податків у 2014-2015 роках.

Іспанська прокуратура Мадрида вимагає майже п'ятирічного ув'язнення для головного тренера мадридського Реала Карло Анчелотті.

За інформацією джерела, прокуратура вимагає посадити 64-річного італійця на 4 роки та 9 місяців за несплату податків у 2014-2015 роках.

Зазначається, що Карло не сплатив податків на суму один мільйон євро: 386 361 євро у 2014 році та 675 718 євро у 2015 році.

Анчелотті вказав на свій статус резидента Іспанії і заявив, що проживає в Мадриді, проте у своїх податкових деклараціях відзначив лише особисту винагороду за роботу в Реалі, не вказавши при цьому доходів від іміджевих прав, управління якими він передав третім особам.

Прокуратура вважає, що Анчелотті використав дуже хитрий план із системою трастів та кампаній, щоб не сплачувати повну суму податків.

Нагадаємо, вперше Карло очолив Реал улітку 2013 року, після чого залишив клуб у травні 2015 року. Влітку 2021 року Анчелотті повернувся до Мадриду, де працює досі.