Італія

На рахунку італійського фахівця 172 перемоги.

Міланський Інтер у матчі 27 туру італійської Серії А на своєму полі обіграв Дженоа (2:1).

За інформацією OptaPaolo, цей матч став 300 для головного тренера "нерадзуррі" Сімоне Індзагі в італійському чемпіонаті.

Також Індзагі має рекордний показник за кількістю перемог у Серії А у перших 300 матчах – 178.

За цим показником Сімоне випередив Карло Анчелотті та Массіміліано Аллегрі, на рахунку яких 172 та 171 перемоги відповідно.

Нагадаємо, Індзагі очолює міланський клуб із 2021 року, а до цього він тренував Лаціо.

Раніше повідомлялося, що Інтер має намір продовжити контракт з Індзагі до 2027 року.